В Риге проведена принудительная очистка тротуаров от снега

Рижское самоуправление провело принудительную очистку тротуаров на 46 территориях, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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С 30 ноября по 6 декабря административная инспекция Рижской думы издала 58 административных актов, из которых 55 административных актов переданы в управление территориального благоустройства Рижской думы для принудительного исполнения.

По девяти административным актам от собственников соответствующей территории поступила информация о том, что нарушение устранено.

В период с 30 ноября по 3 декабря было составлено семь протоколов о проверках, в том числе четыре протокола о неочищенных тротуарах и три - о проверках остановок.

В свою очередь, в период с 29 ноября по 6 декабря Рижская муниципальная полиция возбудила 29 дел об административных правонарушениях: большинство из них касается неочищенных крыш, а также травм, причиненных в результате падения на скользких неочищенных тротуарах.

Самоуправление напоминает, что обязательные правила по уходу за городской территорией и содержанию зданий предусматривают очистку от снега тротуаров и дворовых дорожек и их обработку противоскользящими материалами. Работы по уборке необходимо проводить ежедневно до 8 часов утра, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов.

Обязательные правила Рижской думы предусматривают административные штрафы в случае, когда от снега и льда не очищаются своевременно тротуары и крыши зданий. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, а для юридических лиц - 1400 евро.