В Риге проводится акция по утилизации поврежденных зеркал

Шестой год подряд в Риге проводится акция по утилизации ненужных и поврежденных зеркал, которая организовала фирма Stikla Serviss в сотрудничестве с Zaļā josta. Акция стартовала 15 марта и продлится до 30 апреля.

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В рамках акции рижане имеют возможность бесплатно избавиться от ненужных, но восстанавливаемых зеркал, а образовательные и социальные учреждениям могут подать заявку для получения новых зеркал для благоустройства помещений.

В этом году акция продлится до конца апреля. Зеркала у жителей принимают бесплатно по двум адресам в Риге — на улице Тома, 4 и на улице А.Бриана, 10.

Жителям предлагается продвигать повторное использование ресурсов и принять участие в восстановлении зеркал в социальных целях, что может Латвии снизить выбросы CO2.

Утилизация зеркального стекла и зеркальной продукции всегда создает сложности в процессе утилизации отходов. Зеркала нельзя перерабатывать вместе со стеклянной упаковкой, поэтому их не следует выбрасывать в отдельные сборные емкости для стекла.

Зеркала можно утилизировать как крупногабаритный мусор за отдельную плату. Поэтому Stikla Serviss и Zaļā josta шестой год организовывают акцию по бесплатной приемке зеркал.

За каждое сданное зеркало участники акции получают скидку 15% на покупку новых зеркал. Обрезки зеркал и другие виды отходов в рамках акции не принимаются. Ненужные, поврежденные, но годные к реставрации зеркала до 30 апреля (по рабочим дням) принимаются в двух филиалах Stikla Serviss в Риге (на ул. Тома, 4 и на ул. А. Бриана, 10).

Собранные зеркала будут отремонтированы и бесплатно переданы образовательным и социальным учреждениям для благоустройства помещений.

"Мы гордимся тем, что вместе со Stikla Serviss нам удалось создать эффективный способ сбора ненужных громоздких отходов — зеркал. В рамках акции мы не только уменьшаем количество отходов, но и пытаемся замедлить изменение климата: восстановление зеркального стекла позволяет сократить количество парниковых газов CO2 , поступающих в атмосферу", - сообщила представитель Zaļā josta Лайма Кублиня.

"В прошлом году в рамках акции мы дали новую жизнь примерно 250 квадратных метров зеркал, что составляет около 2,5-3 тонн отходов, которые в противном случае оказались бы на свалке, потому что в Латвии их не собирают отдельно и не перерабатывают", - отметила Яна Зубрицка, член правления SIA "Stikla Serviss".

"Если предположить, что при производстве одного килограмма стекла выделяется 1,25 кг CO2, то в 2022 году благодаря нашей благотворительной акции мы сократили выбросы CO2 примерно на 3,5 тонны", - добавила она.