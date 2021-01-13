В Риге работает вся снегоуборочная техника

Сегодня утром на улицах Риги работает вся доступная зимняя техника, но снега на проезжей части, особенно на правом берегу Даугавы, по-прежнему много, и автомашины могут скользить, сообщили в департаменте сообщения Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С ночи на улицах столицы работает вся зимняя техника. Водителям рекомендуется быть осторожными и своевременно планировать свой маршрут.

Вчера около 19 часов уборка снега на улицах и мостах началась в третий раз, а чистка велодорожек велась непрерывно, однако в случае сильного снегопада улицы могут снова покрыться снегом за очень короткое время, сразу после чистки.

В приоритетном порядке чистятся магистральные улицы, мосты, путепроводы, велосипедная инфраструктура и улицы, где ходит общественный транспорт, затем второстепенные или районные улицы, где могут быть особо тяжелые условия для вождения.

По данным Rīgas satiksme, среднее время задержки автобусов и троллейбусов во вторник составляло около 15 минут, а трамваи курсировали без значительных задержек. Самые длительные задержки — до 20 минут — были на троллейбусных маршрутах номер 5, 17, 18, 23 и 25.

По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад и сильный ветер продлятся по крайней мере до полудня среды.