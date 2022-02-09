В Риге, Резекне и Лиепае на прошлой неделе зарегистрировано восемь клинических случаев гриппа
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На прошлой неделе в практиках семейных врачей в Риге, Резекне и Лиепае зарегистрировано восемь клинических случаев гриппа, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Резекненская больница сообщила о десяти стационарных случаях гриппа, а Детская клиническая университетская больница — об одном.

По данным ЦПКЗ, в этом сезоне количество пациентов, обратившихся к семейным врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), значительно выше, чем в предыдущем. Высокая заболеваемость обусловлена распространением различных респираторных вирусов, в том числе коронавируса, вирусов гриппа и других.

На прошлой неделе было 2580,9 случаев ОРВИ на 100 тысяч населения.

Наибольшая интенсивность наблюдалась у детей в возрасте 0-4 лет, а также в возрасте от 5 до 14 лет. В свою очередь, самая высокая заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей отмечена в Лиепае, Риге и Юрмале.

Заболеваемость пневмонией в этом сезоне также выше, чем в прошлом году. На прошлой неделе семейные врачи сообщили о 23 пациентах, нуждающихся в лечении от пневмонии. Сообщалось о более высокой заболеваемости пневмонией у детей.

Международные данные свидетельствуют о том, что активность гриппа сохраняется во всем Европейском регионе ВОЗ. Широко распространенная, умеренная или высокая активность гриппа зарегистрирована в Эстонии, Норвегии, Казахстане, Молдове, Сербии, Словакии и Украине.

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