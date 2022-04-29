В Риге с июня на 22% вырастут тарифы на воду и канализацию

Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг, с 1 июня общий тариф на водоснабжение и канализацию в Риге повысится на 22,4%, составив 2,35 евро за кубический метр вместо нынешних 1,92 евро.

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Тариф на услуги водоснабжения составит 1,02 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, чем ранее, а тариф на услуги канализации составит 0,91 евро за кубометр, что на 0,17 евро больше, чем это было ранее.

Тариф на услуги по очистке сточных вод составит 0,42 евро за кубометр, что на 0,09 евро больше, чем раньше.

Предыдущие тарифы Rīgas ūdens были утверждены в 2018 году.

Как отмечает КРОУ, изменения тарифов на услуги водного хозяйства связаны с ростом цен на электроэнергию, теплоэнергию, газ и других операционных расходов, амортизацией основных средств и ростом списания нематериальных активов, а также уменьшением объема услуг водного хозяйства.