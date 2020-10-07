В Риге с утра не все соблюдали требования носить в транспорте маски
Foto: LETA

Несмотря на тот факт, что с 7 октября в общественном транспорте нужно снова обязательно носить маски, закрывающие нос и рот, с утра не все пассажиры соблюдали эти требования.

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Судя по наблюдениям, во многих автобусах SIA Rīgas satiksme, отходящих от конечного пункта на ул. Абренес, часть пассажиров надевала маски перед тем, как войти в салон, часть уже в салоне автобуса. Однако были и те, кто вообще не прикрывал рот и нос. При этом водители пока не просят пассажиров без масок покинуть салон.

Как отмечает LETA, большая часть пассажиров использует гигиенические маски. Правда, многие носят их неправильно, не прикрывая, например, нос.

Пассажиры без масок были замечены и в общественном транспорте недалеко от Центрального вокзала, а также в Вецмилгрависе.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из транспорта или не пускать в него пассажиров, не надевших маски.

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LETA

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LETA
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