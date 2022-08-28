В Риге состоится акция мобильности по сдаче опасных бытовых отходов

Чтобы создать у жителей удобную возможность избавиться от опасных бытовых отходов, Рижское самоуправление в сотрудничестве с SIA ALL Recycling с 11 сентября по 22 октября организует мобильную акцию по вывозу опасных бытовых отходов в 11 микрорайонах Риги.

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Во время акции можно будет сдать такие бытовые отходы, как масло, отходы масляных фильтров, отходы лаков и красок, ртутные отходы, люминесцентные лампы, органические растворители, неиспользованные медицинские препараты, химикаты, использованные батарейки, использованные кассеты принтеров и копиров, загрязненные контейнеры и т. д.

Мобильные пункты сдачи таких отходов будут в Болдерае, Зиепниеккалнсе, Агенскалнсе, Иманте, Тейке, Пурвциемсе, Дрейлини, Петерсале-Андрейсале, Кенгарагсе и центре.

На микроавтобусе со специальной маркировкой "Volkswagen Crafter" опасные бытовые отходы, собранные в рамках акции мобильности, будут доставлены в центр переработки экологически вредных товаров SIA ALL Recycling. Там отходв будут утилизированы — эффективно и экологически безопасно.

С помощью кампании мобильности по сдаче опасных бытовых отходов Рижское самоуправление напоминает, что в столице создана сеть пунктов бесплатного приема экологически вредных товаров, где жители имеют возможность ежедневно сдавать опасные бытовые отходы.