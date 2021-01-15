В Риге создадут Центр жителей рижских микрорайонов

Члены Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы поддержали решение, предусматривающее создание Центра жителей рижских микрорайонов, реорганизацию Центра приема посетителей Рижской думы и ликвидацию исполнительных дирекций самоуправления. Решение еще должны утвердить на заседании Рижской думы, которое состоится на следующей неделе.

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Как сообщили Delfi в Рижской думе, изменения предусматривают создание пяти агентств для горожан в крупнейших районах города, содействие вовлечению общества в процесс принятия решений на районном уровне и устранение дублирования функций муниципальных структур. В результате изменений муниципалитет предложит услуги, основанные на потребностях жителей и обратную связь в диалоге с жителями нашего города", — рассказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Планируется, что Центр жителей микрорайонов начнет работу 1 мая этого года.

Опрос, проведенный исследовательским центром SKDS в конце прошлого года, показывает, что большинство рижан не пользуются услугами столичных исполнительных дирекций и плохо осведомлены об их функциях.