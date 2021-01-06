В Риге светофоры оснащают детекторами скорости
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В Риге, на Яунциема гатве у пересечения с 4-й линией Яунциема на регулируемом пешеходном переходе светофор оснастили первым в столице детектором скорости, сообщили порталу Delfi в Департаменте сообщения Рижской думы.

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Детектор установлен для безопасности движения на участке улицы, где находится учебное заведение. Помимо того, улица извилистая, и рядом расположены частные дома.

Система срабатывает, если к пешеходному переходу приближается автомобиль, который движется с превышением скоростного режима, поэтому сразу загорается красный сигнал светофора.

Для водителей установлены предупреждающие знаки "Ограничение максимальной скорости движения" (Nr. 323) и "Фоторадар" (Nr. 853). Но нарушителей не будут штрафовать, пояснили в департаменте.

Известно, что детекторами в Риге будут оснащены и другие светофоры. Такое оборудование уже ранее появились на Елгавском шоссе и в Бабите.

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