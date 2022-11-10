В Риге третий день подряд побит рекорда тепла

В четверг температура воздуха в Риге составила +11,7 градуса, на 0,6 градуса превысив предыдущий рекорд тепла, установленный 10 ноября 2008 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Рекорд тепла в столице побит уже третий день подряд.

Самая высокая температура воздуха в четверг зарегистрирована на Колке — +12,7 градуса. Рекорды тепла для 10 ноября также побиты в Айнажи, Добеле, Мерсрагсе, Павилосте, Руене и Стенде.

Рекорд этого дня составляет +13 градусов — такая температура была зарегистрирована 10 ноября 1926 года в Лиепае.

По прогнозам синоптиков, рекордно высокая температура воздуха сохранится в Латвии до воскресенья, 13 ноября, а на следующей неделе похолодает.