В Риге три центра соцухода возобновили очные занятия

В трех муниципальных центрах социального ухода "Межциемс", "Гайльэзерс" и Stella Maris после завершения чрезвычайной ситуации постепенно возобновляются занятия в небольших группах на открытом воздухе и в помещениях. Как отметили в Рижской думе, все происходит при строгом соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности.

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Жителям центров предлагаются занятия по кулинарии, рукоделию, интересам и настольные игры, которые в хорошую погоду проходят и на свежем воздухе. Также различные занятия проходят индивидуально в комнатах клиентов. В настоящее время в центрах занятия по гимнастике с учетом состояния физического здоровья проводятся под руководством физиотерапевта не только индивидуально, но и в небольших группах. В центре социального ухода "Межциемс" возобновились игры Бочча, в которых помогают персонал и добровольцы. Следует отметить, что эта игра пользуется большой популярностью у всех, кто живет в центре, потому что в ней могут участвовать люди с очень ограниченными возможностями передвижения.

Также центр социального ухода "Межциемс" приступил к реализации проекта "Приятно быть вместе", финансируемого Департаментом образования, культуры и спорта, который будет включать в себя различные творческие классы, такие как фотогруппа, кулинарные классы, мастер-классы по рукоделию, таким образом способствуя освению все новых техник и методов. Также будет приобретено оборудование для занятий спортом и комнаты отдыха.

По завершению проекта планируется создать фотовыставку работ клиентов и произведений, созданных в творческих процессах. Жители центра очень надеются, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране вскоре они смогут отправиться в совместную поездку за пределы центра, что позволит им познакомиться с разнообразием и великолепием природы и запечатлеть эти моменты на фотографиях. А пока жители всех центров наслаждаются прогулками на свежем воздухе во внутренних двориках центров.

Личные встречи жителей центров социального ухода с родственниками пока не проводятся, но уже планируется, как организовать встречу клиентов и родственников летом. По мере улучшения эпидемиологической ситуации прием посетителей во всех центрах мог бы проводиться по предварительной записи, как это было летом прошлого года. Центры социальной помощи "Гайльэзерс" и Stella Maris планируют установить навесы на открытом воздухе, чтобы жители могли встречаться с родственниками в любую погоду и с соблюдением требований эпидемиологической безопасности. В свою очередь, в центре "Межциемс" ведется подготовка, чтобы обустроить существующую открытую террасу и отдельное помещение с соблюдением всех требований безопасности, где клиент мог бы лично встретиться со своими родственниками.

В настоящее время жители центров социального ухода продолжают общаться со своими родственниками удаленно, используя как свои собственные, так и предоставленные центрами устройства. При необходимости специалисты по социальной работе помогают сениорам ими пользоваться. Как и прежде, передачи для родственников можно оставлять у дежурного или охранника, указав имя, фамилию клиента, номер комнаты. В случае возникновения вопросов следует обращаться к специалистам по социальной работе центра.

В трех центрах социального ухода Рижского самоуправления проживают более 750 рижан.