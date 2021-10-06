В Риге уже возросли социальные расходы. И будут расти дальше из-за повышения тарифов на газ, электричество и отопление

За первые шесть месяцев 2021 года в Риге существенно возросли расходы на социальные пособия и услуги. Одна из причин увеличения расходов на пособия — уже растет число рижан, не справляющихся с оплатой подорожавших коммунальных услуг, признала глава Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате. Прогноз на осень-зиму — пессимистичный.

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За первые полгода расходы на выплату социальных пособий возросли на 610 тысяч евро, составив 6,6 млн евро. Прирост составил почти 10%.

Расходы на оплату социальных услуг за первые шесть месяцев этого года возросли на 5,4 млн евро превысив сумму в 33,7 млн евро.

"Расходы на пособия выросли в первую очередь из-за того, что стало больше получателей пособий. И это, в том числе, связано с ростом цены на коммунальные услуги. Думаю, мы еще до конца не представляем себе, что нас ждет осенью и зимой", — признала директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

К тому же в начале года повысился так называемый гарантированный уровень минимальных расходов, что привело к расширению круга рижан, имеющих право на пособия, отметил председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс (Par!/Прогрессивные) . Если в прошлом году рижан, имеющих статус "нуждающихся", по его словам, было более 5000, то сейчас — более 8000. Среди нуждающихся большинство — пенсионеры, есть семьи с детьми.

Осень уже ознаменовалась повышением тарифов на газ, электричество, отопление. Главная статья "коммунальных" расходов домашних хозяйств — именно отопление.

Как уже сообщалось, с 1 сентября тарифы на теплоэнергию в Риге возросли на 26,6%, впереди — в ноябре — предстоит повышение стоимости отопления еще на 16%. Счета за сентябрь, когда в столице начали подключать отопление, рижане еще не получили. К тому же сентябрьские счета еще не будут показательны — отопление подключили ближе к концу месяца. Полная картина сложится в ноябре — после получения счетов за октябрь. Параллельно прогнозируется рост цен на продукты питания, повышен прогноз инфляции.

Ирена Кондрате признает: социальная сфера живет в состоянии нестабильности, тревожных ожиданий. Сложно что-либо планировать из-за того, что неясно, как будет развиваться глобальная ситуация с Covid-19 и какие решения в этой связи примет Кабинет министров. Степень влияния Covid-19 на социальную сферу огромна. Так в первом полугодии расходы домашних хозяйств на коммунальные услуги возросли естественным образом — из-за локдауна. Семьи с детьми-школьниками, например, стали тратить больше электричества — из-за удаленного обучения. А далеко не всегда семьи с детьми — обеспеченные.

А еще Департамент благосостояния Рижской думы ждет и решений Министерства благосостояния, обещавшего помочь с повышением зарплат социальных работников. "У социальных работников крайне низкие зарплаты, а увольнение каждого грозит тем, что мы попросту не сможем оказывать услуги нуждающимся", — подытожила Ирена Кондрате.

Вопрос о чрезвычайной ситуации в связи с ростом цен на энергоресурсы рассматривался сегодня и заседании Комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы. Однако в течение двух часов не были названы точно суммы, которые столичное самоуправление готова выделить на социальную поддержку населения.