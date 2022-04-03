В Риге в этом году планируется капитальный ремонт девяти объектов уличного освещения

В столице в этом году планируется капитально отремонтировать девять объектов уличного освещения, предусматривает утвержденный Рижской думой план работы муниципального предприятия Rīgas gaisma на 2022 год.

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На эти цели выделено около 300 000 евро.

В этом году планируется перестроить систему уличного освещения на участке ул. Гунара Астрас протяженностью 800 метров и заменить подземный кабель на ул. Келдыша протяженностью 365 метров на участке от ул. Илукстес до ул. Келдыша, 8.

Также будет обновлен кабель освещения на участке ул. Матиса от ул. Авоту до ул. Красотаю и подземного кабеля на трех участках ул. Илукстес.

Rīgas gaisma планирует построить систему уличного освещения на 100-метровом участке ул. Ерсикас, на детской площадке в саду Яунатнес, 430-метровом участке велодорожки Зиепниеккалнс — ул. Гулбью и на детской площадке Саркандаугавского парка.

Также планируется завершить установку освещения на трех детских игровых и спортивных площадках — на ул. Ростокас, ул. Межциема, 23 и ул. Мирдзас Кемпес, 7.

Планируется улучшить освещение ул. Яунциема гатве на участке от 10-й поперечной линии до Югльского канала. В 2020 году на эти цели из фонда инфраструктуры Риги было выделено 516,2 тыс. евро

Этот участок ул. Яунциема гатве — один из четырех оставшихся в Риге неосвещенных участков улиц 1-й и 2-й категорий, по которым ходит общественный транспорт и где высока интенсивность движения транспортных средств и пешеходов. В ходе проекта планируется установить 210 LED-фонарей на протяжении 7 км.

Бюджет Rīgas gaisma в 2022 году составляет 9,25 млн евро, из них 8,28 млн евро предусмотрены для обеспечения освещения улиц, 973,6 тыс. евро — для обслуживания системы светофоров в столице.