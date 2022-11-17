В Риге в этом году существенно уменьшилась очередь в детские сады

В этом году наблюдалось уменьшение очереди нуждающихся в услугах дошкольного образования, то есть в очереди находились 829 детей вместо прежних 1888, сообщил агенству LETA Раймондс Грантс, представитель Отдела внешний коммуникаций Управления коммуникации Рижской думы,

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Грантc отмечает, что даже в сентябре, когда начался новый учебный год, вакансии были как в муниципальных, так и в частных учебных заведениях.

Часть незаполненных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях была связана с вакансиями персонала, то есть если не было педагогов, то детей в группы не принимали.

Свободные места еще есть и сейчас в некоторых муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждениях.

Грантс напомнил, что в этом году в Риге увеличилось ежемесячное софинансирование, предоставляемое самоуправлением частным образовательным учреждениям на каждого ребенка от полутора до четырех лет. Если в прошлом году оно составляло 266,69 евро, то в этом году достигло 307,85 евро. Софинансирование для детей обязательного школьного возраста также увеличилось с 199,63 евро в прошлом году до 299,27 евро в этом году.

Как уже сообщалось, Рижская дума планирует строительство нового дошкольного учебного заведения на улице Дигнаяс, 4В.

Как отметил Грантс, детский сад нужно построить, потому что в окрестностях Бишумуйжи и Зиепниеккалнса не хватает дошкольных учебных заведений.

Латвийское общество частных дошкольных учреждений обратилась в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в связи с планом строительства нового дошкольного образовательного учреждения в самой столице.

Дошкольные учреждения, представляющие общество, призвали департамент образования и руководство Рижской думы пересмотреть необходимость строительства нового детского сада, заявив, что в нынешней экономической ситуации такой шаг выглядит непродуманным и не отвечающим интересам жителей Риги.

Общество считает, что при строительстве нового муниципального дошкольного учреждения оплата пребывания в таком детсаду одного воспитанника обойдется дороже, чем при сотрудничестве с существующими частными образовательными учреждениями.