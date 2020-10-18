В Риге в неудовлетворительном состоянии находятся пять мостов, свидетельствует подготовленное департаментом сообщения Рижской думы сообщение для комитета по делам сообщения и транспорта.

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В неудовлетворительном состоянии находятся Брасский и Деглавский мосты, где проводятся ремонтные работы.

В неудовлетворительном состоянии находится Вантовый мост, где необходимо планировать ремонт.

Также в неудовлетворительном состоянии находятся два путепровода через железнодорожные пути - у станции "Земитаны" и на ул. Густава Земгала гатве.

Остальные столичные мосты и туннели находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, например, в хорошем состоянии находятся эстакада и мост над Зундским каналом. Также в хорошем состоянии находится мост через Биекенгравис, который был перестроен в 2017 году.

Хорошим признано состояние Южного моста, путепровода над ул. Даугавгривас и ряда других новых объектов дорожной инфраструктуры.

Остальные мосты в основном находятся в удовлетворительном состоянии.

Сообщение о состоянии дорожной инфраструктуры комитет по делам сообщения и транспорта рассмотрит в понедельник, 19 октября.

Как сообщалось, ремонт Деглавского и Брасского мостов оказался более сложным и дорогим, чем планировалось изначально. В результате оба моста пока до конца не отремонтированы.

Мэр Риги Мартиньш Стакис после встречи с представителями департамента сообщения заявил, что необходимо кардинально изменить организацию ремонта этих мостов.

Затраты на ремонт Деглавского моста выросли с первоначально запланированных 5,2 млн почти до 14 млн евро. Департамент обещал завершить ремонт до 1 сентября 2021 года.

Работы на Брасском мосту остановились, и пока нет ясности по поводу продолжения ремонта. Руководство департамента обещает, что ремонт будет завершен в мае 2023 года.