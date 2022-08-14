В Риге возобновят поливание улиц водой

Департамент дорожного движения Рижской думы принял решение возобновить поливание водой улиц в центре города и его окрестностях, чтобы уменьшить последствия жары.

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Крупная ирригация будет проведена на площади почти в полмиллиона квадратных метров.

Улицы поливают при длительной сухой погоде, без осадков и средней температуры воздуха около 25 градусов по Цельсию или выше. Основная цель полива – уменьшить количество пыли и немного охладить асфальт, который сильно нагревается в течение дня.

Пока температура остается стабильно высокой, полив улиц в Риге будет продолжаться. В этом году власти Риги уже прибегали к подбной мере - полив улиц проводился в конце июня.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют, что в Риге будет до +30 градусов.