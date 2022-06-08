В Риге возрастет плата за вывоз несортированных отходов

С июля в столице возрастет плата возрастет плата за вывоз несортированных отходов — такое решение в среду, 8 июня, приняла Рижская дума.

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Тарифы на вывоз несортированных отходов возрастут из-за повышения цен на топливо, инфляции и поправок, внесенных в Закон о хозяйственной деятельности с отходами. Эти законодальные изменения предусматривают, что до конца этого года самоуправление и выбранный им управляющий, осуществляющий деятельность с отходами, должны внести изменения в договоры в части, касающейся размер платы за вывоз несортированных бытовых и биологических отходов.

Согласно закону, самоуправление устанавливает плату за вывоз раздельно собранных биоотходов в размере 80% от платы за вывоз несортированных бытовых отходов. Таким образом сортировка биологических отходов станет выгоднее — в двух зонах хозяйственной деятельности с отходами тарифы на вывоз биоразлагаемого мусора реально снизятся.

В свою очередь, в первой и второй зоне деятельности с отходами, которыми управляет SIA Clean R, затраты на хранение бытовых отходов также меняются в связи с увеличением объема и веса отходов.

Напоминаем, что в Риге действуют четыре зоны хозяйственной деятельности с отходами:

первая зона (Центральный район и Латгальское предместье) — SIA Clean R;

вторая зона (Курземский район Пардаугавы) — SIA Clean R;

третья зона (Земгальское предместье Пардаугавы) — полное товарищество Lautus vide;

четвертая зона (Северный район и Видземское предместье) — SIA Eco Baltia vide.

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1-я зона

Как сообщает Рижская дума, в первой зоне, где вывоз мусора обеспечивает Clean R, тариф на вывоз несортированных бытовых отходов увеличится с 23,24 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (НДС) до 25,74 евро за кубический метр или на неполные 10,8%.

Тариф на вывоз сортированных биоразлагаемых отходов увеличится с 20,40 евро за кубометр до 20,49 евро за кубометр без НДС или 0,4%.

2-я зона

Во второй зоне деятельности с отходами, где вывозом мусора также занимается Clean R, тариф на вывоз несортированного мусора увеличится с 23,53 евро за кубометр до 26,04 евро за кубометр или на 10,7%.

Тариф на вывоз сортированных биоразлагаемых отходов в этой зоне увеличится с 20,72 евро за кубометр до 20,85 евро за кубометр без НДС или на 0,6%.

3-я зона

В третьей зоне деятельности с отходами, где вывоз мусора осуществляет компания Lautus Vide, тариф на вывоз несортированного мусора увеличится с 21,55 евро за кубометр без НДС до 22,41 евро за кубометр, или менее чем на 4%.

Тариф на вывоз сортированных биоразлагаемых отходов снизится с 19,59 евро за кубометр без НДС до 17,98 евро за кубометр или на 8,2%.

4-я зона

В четвертой зоне деятельности с отходами, где вывоз мусора осуществляет компания Eco Baltia Vide, тариф на вывоз несортированных отходов увеличится с 24,25 евро за кубометр до 25,16 евро за кубометр или менее чем на 3,8%.

Тариф на вывоз сортированных биоразлагаемых отходов в этой зоне снизится с 23,37 евро за кубометр без НДС до 20,26 евро за кубометр или на 13,3%.