В Риге вступает в силу летнее расписание общественного транспорта

С сегодняшнего дня по выходным и с 6 июня по рабочим дням будут действовать изменения в графике курсирования общественного транспорта, сообщили на предприятии Rīgas satiksme.

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C наступлением летнего сезона изменения внесены в расписание автобусов и трамваев, которые курсируют в активные зоны отдыха на территории Риги, а также в Даугавгриву, Вецаки, Вакарбулли, Межапарк и Мангальсалу.

Изменения коснутся 2, 6, 9, 15, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 36, 50, 56 и 58 автобусов, а также маршрутов 11-го трамвая, 16-го и 22-го троллейбуса.