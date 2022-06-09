В Риге вторую биржу труда для беженцев из Украины посетили более 500 человек

Вторую биржу труда для украинских граждан в Риге посетили более 500 ищущих работу, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

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На бирже около 700 вакансий украинским беженцам предлагали 13 предприятий.

Точное число людей, которые начнут работу после второй биржи труда, в самоуправлении не назвали, так как предприятия еще продолжат переговоры с потенциальными работниками. По общим подсчетам работодателей, переговоры будут продолжены с более чем 150 украинских граждан.

Больше всего потенциальных работников на бирже удалось найти Euro Live Technologies, заполнив 60 из 200 предлагаемых вакансий. Rimi Latvija, которое предложило 200 рабочих мест, продолжит переговоры с 40 претендентами.

Следующая биржа труда для украинских беженцев будет организована 16 июня.