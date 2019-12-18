В Риге вводят новые правила льгот по налогу на недвижимость

В среду, 18 декабря, Рижская дума приняла новые правила присвоения льгот по налогам на недвижимость в столице. Стоит отметить, что вступят в силу они после того, как будут опубликованы в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В частности, предусмотрено увеличение размера льготы для лиц с 1-й и 2-й группами инвалидности — им, а также их родственникам, которые задекларированы по тому же адресу, нужно будет платить лишь 30% от полной суммы налога (сейчас — 50%).

Также новые правила уточняют условия для льгот по недвижимости, которой пользуются организации общественного блага, и случаев с многоквартирными жилыми домами, которые официально не разделены на квартиры.