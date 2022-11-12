В Риге взят температурный рекорд — +15 градусов. В последний раз в этот день было так тепло в 18 веке

В субботу, 12 ноября, температура воздуха в Риге повысилась до +15,0 градусов, информирует агентство LETA. И это означает, что в Риге впервые за три столетия так тепло в этот день было только в начале 18 века, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ранее такая теплая погода в ноябре была зафиксирована в 1967 году. Но тогда рекорд тепла был взят 3 ноября, а сегодня уже 12 ноября.

Это и новый рекорд тепла второй декады ноября. Ранее — 15 ноября 2010 года- было зафиксировано +12,9 градусов. Суточная максимальная температура воздуха в Риге рекордная пятый день подряд.

Как уже сообщалось, в ночь на субботу столбик термометра в Риге поднялся до отметки в +13,8 градусов. Во второй декаде месяцв ночью рекорд тепла был перебит не только в столице, но и в Алуксне, Бауске, Добеле, Колке, Мерсрагсе, Павилосте, Руйиене и Стенде. В свою очередь, в Гулбене, Мадоне, Вентспилсе и Зосены был взят существующий рекорд.

Самая высокая температура воздуха в стране в полдень в субботу была зафиксирована в Мерсрагсе — +15,2 градусов. Почти на всей территории Латвии столбик термометра был выше отметки в +12 градусов.

В воскресенье будет немного холоднее, а на следующей неделе температура воздуха резко понизится, прогнозируют синоптики. Станет суше и солнечнее.