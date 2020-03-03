Рижское муниципальное агентство Rīgas gaisma приступило к реализации проекта "Внедрение "умных" технологий в систему рижского городского освещения". В ходе проекта планируется заменить 2716 натриевых газоразрядных ламп на лампочки LED, которые оборудованы "умными" технологиями — сенсорами движения и тремя системами контроля за потоком автомобилей.

Заявляется, что в результате будет улучшена безопасность на городских улицах, сокращены потребление электроэнергии и эмиссия парниковых газов.

"Подсчитано, что реализация проекта позволит экономить 1 540 934,45 кВт электроэнергии в год, эмиссия углекислого газа сократится на 167 961 кг и показатель эффективности сокращения диоксида углерода достигнет 0,1189 кг CO2 в год/евро", — сообщает портал самоуправления Riga.lv.

Общие затраты на проект составят 2 668 775 евро. Примерно половину предоставит Рижская дума, а 1 411 583 евро получило агентство Rīgas gaisma, участвуя в аукционах по продаже эмиссионных квот.