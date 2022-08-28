В Риге за лето обновлено покрытие гравийных улиц на площади 32 000 кв метров

В Риге все лето идут работы по улучшению покрытия гравийных улиц. Из запланированных 36 улиц и их участков, работы уже завершены в 23 местах.

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В целом, за три летних месяца в Риге обновлено дорожное покрытие на площади более 32 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Рижской думы.

На этой неделе начались работы на улицах Северного района, будет улучшено дорожное покрытие на десяти улицах с гравийным покрытием и их участках.

Заместитель председателя Рижской думы по дорожной инфраструктуре и развитию Вилнис

Кирсис отмечает: "Второй сезон мы реализуем новую программу по улучшению гравийных дорог, покрывая их твердой поверхностью. В муниципальном бюджете на это нашли средства в размере 1 396 137 евро, чтобы удвоить количество улиц, на которых будет применяться данная технология".

"Жители всех районов Риги заслуживают качественные жилищные условия. Качественная подъездная дорога является одной из главных нужд для населения. В следующем году мы продолжим эту программу", - добавил Кирсис.

В ходе обновления гравийные дороги на улицах Риги обрабатываются битумной эмульсией, главная польза от этого - снижение пыли и улучшение качества дорог.