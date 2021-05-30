В Риге за минувшие сутки выявлено 73 новых случая Covid-19

В Риге за минувшие сутки выявлено 73 новых случая заболевания Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Талсинском крае выявлено семь новых заболевших Covid-19, в краях Айзкраукле и Алуксне - по шесть, в Лиепае - пять, а в остальных самоуправлениях - меньше.

За последние две недели больше всего заболевших зафиксировано в Риге - 1639. Затем следует Даугавпилс с показателем 198, Вентспилс - 174, Елгава - 171, Огрский край - 154 Резекне - 141, Лиепая - 128, Тукумский край - 110. В остальных краях и городах за последние две недели количество заболевших меньше 100.

Акнистский, Неретский и Руцавский края единственные, где за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19.