В Риге за нахождение на льду полагается штраф

С сегодняшнего дня запрещено находиться на льду водоемов на административной территории Риги, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Учитывая погодные условия и метеорологические прогнозы, лед может быть недостаточно прочным и нахождение на нем опасно.
Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется указом исполнительного директора РД. Соблюдение этого указана контролирует Рижская полиция самоуправления.
За нарушение запрета полагается штраф в размере 100 евро.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.