В Риге за нахождение на льду полагается штраф

С сегодняшнего дня запрещено находиться на льду водоемов на административной территории Риги, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

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Учитывая погодные условия и метеорологические прогнозы, лед может быть недостаточно прочным и нахождение на нем опасно.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется указом исполнительного директора РД. Соблюдение этого указана контролирует Рижская полиция самоуправления.

За нарушение запрета полагается штраф в размере 100 евро.