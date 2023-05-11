В Риге замечен впечатляющий природный феномен — "пылевой дьявол".

В среду, 10 мая, на автостоянке в Болдерае в Риге наблюдалось впечатляющее природное явление — так называемый пылевой дьявол, сообщает программа Латвийского телевидения "Nakts zīna".

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Латвийский центр геологии и метеорологии разместил видеозапись действия "пылевого дьявола" на сайте микроблога Twitter.



На видео с камеры наблюдения видно, что ветер поднимает пылевой вихрь, создает высокий столб, который так сильно закручивается, что большие мусорные контейнеры "начинают летать по площади, как легкий пух одуванчиков", описывает явление Латвийское телевидение.

"Пылевой дьявол" наблюдался около минуты, но затем исчез так же быстро и внезапно, как и появился.

Для того, чтобы произошло такое природное явление, солнце должно прогреть поверхность земли, прогревается и нижний слой воздуха, который, быстро поднимаясь, образует конус, похожий на небольшой вихрь.