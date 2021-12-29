В Риге запретят топить дома каменным углем

В будущем использование каменного угля для отопления в Риге будет запрещено, а все отопительные установки необходимо будет зарегистрировать.

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Это предусмотрено принятыми Рижской думой в среду, 29 декабря, правилами о территориальных зонах для выбора типа производства тепловой энергии и требованиях к учету оборудования.

Правила определяют территориальные зоны Рижского самоуправления, на которых планируется ограничить количество различных выбросов.

Территориальные зоны определены с учетом пространственного распределения загрязнения диоксида азота и твердых частиц PM2,5, а также пространственного распространения выбросов от отопительных установок и общего уровня загрязнения.

Также учитывалось количество жителей, подверженного влиянию загрязнения воздуха, способ использования территории и доступность централизованной системы отопления.

В первую зону, которая предусматривает более строгие ограничения, входит центр города, за исключением Вецриги. Зона начинается от улицы Элизабетес и заканчивается у улиц Пернавас и Клияну. В южной части она начинается от улицы Сатеклес и уходит в район улицы Сканстес.

Отдельные участки первой зоны определены в Чиекуркалнсе, Тейке, Дарзциемсе, Московском форштадте и в Пардаугаве вокруг Агенскалнса.

Самая большая часть второй зоны будет расположена в Пардаугаве от Улманя гатве до границы города, а также зона захватит часть Агенскалнса и некоторые другие места в городе.

Вся остальная территория Риги определена как третья зона.

Во всех трех зонах будет запрещены строительство, замена и установка стационарных систем, в которых используется уголь для производства тепловой или электрической энергии или обеспечения технологических процессов.

С 2023 года во всех зонах будет запрещена установка новых индивидуальных и локальных устройств для теплоснабжения, в которых используется жидкое топливо, в том числе дизель.

В свою очередь, с 2025 года будет запрещена установка систем теплоснабжения, использующих любой вид ископаемого топлива.

В первой зоне планируется использовать в основном централизованное теплоснабжение. Помимо централизованного теплоснабжения в первой зоне будет разрешено использование безэмиссионных технологий производства тепла — электричество, тепловые насосы, солнечные батареи, солнечные коллекторы.

Другие системы отопления в этой зоне будут разрешены, если технически и экономически не оправдано подключение системы отопления здания к системе централизованного теплоснабжения или к общему источнику тепла в доме. В таких случаях в отдельных квартирах жилых домов будет разрешена замена существующей установки на газовую установку для сжигания с номинальной тепловой мощностью, не превышающей 50 киловатт.

Во второй зоне предпочтение будет отдано безэмиссионным технологиям производства тепла для отопления, подогрева воды или технологических процессов. Однако установка систем сжигания, использующих газ в качестве топлива, будет разрешена, если использование безэмиссионных технологий производства тепла не является технически и экономически оправданным.

Во второй зоне также будет разрешена замена существующей установки для сжигания биомассы на новую.

В третьей зоне для подачи тепла необходимо будет выбрать технически и экономически обоснованные решения, в первую очередь, отдавая приоритет технологиям с нулевым уровнем выбросов, затем подключению здания к общему источнику тепла, использующему газ или биомассу, и, наконец, индивидуальному отоплению с использованием газа или биомассы в качестве топлива.

Территориальные зоны могут быть пересмотрены при разработке Программы действий по улучшению качества воздуха в Риге, если на территории города были или могут быть превышены стандарты качества окружающей среды или верхние пороги оценки загрязнения.