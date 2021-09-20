В Ригу на лечение от Covid-19 отправят 10-летнего лиепайчанина: мальчик тяжело болен

В связи с тяжелым течением Covid-19 десятилетний ребенок сегодня будет переведен из Лиепайской региональной больницы в Детскую клиническую университетскую больницу (Bērnu kliniskā universitātes slimnīca, BKUS), сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она рассказала, что ребенок лечится в больнице вместе с мамой. Но, учитывая, что у ребенка тяжелое течение болезни, было принято решение отправить его в BKUS, тогда как мать продолжит лечение в инфекционном отделении Лиепайской больницы.

На сегодняшний день в Лиепайской региональной больнице проходят лечение 28 пациентов с Covid-19, в том числе пятеро в тяжелом состоянии находятся в отделении интенсивной терапии.