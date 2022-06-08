Сегодня с двухдневным визитом в Ригу прибудет лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская, сообщили в МИД.

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В ходе визита Тихановская встретится с президентом Эгилом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и депутатами Сейма. Запланирована также встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, мэром Риги Мартиньшем Стакисом и бывшим председателем Народного фронта Ромуальдом Ражуксом.

Как сообщили в Государственной канцелярии, Кариньш встретится с Тихановской сегодня в 13:00. В ходе встречи Кариньш планирует обсудить текущую ситуацию в Белоруссии и поддержку Латвией белорусского гражданского общества, а также войну России на Украине и ее влияние на ситуацию с безопасностью в регионе.

Запланировано также обращение Тихановской к депутатам Сейма.

Также Тихановская посетит центр поддержки жителей Украины, Музей оккупации и бюро Совета министров Северных стран.