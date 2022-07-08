В Ригу прибудут почетные консулы Латвии из 37 стран

Министерство иностранных дел (МИД) с 11 по 13 июля организует 10-ю встречу почетных консулов Латвии, сообщили в МИД.

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На встрече почетные консулы будут проинформированы о текущих вопросах внешней политики Латвии, политики безопасности и стабильности финансового сектора, возможностях двустороннего экономического и культурного сотрудничества, а также ознакомятся с актуальными задачами консульской работы. По сообщению МИД, ожидается, что во встрече примут участие более 70 почетных консулов Латвии из 37 стран.

11 июля к участникам встречи обратятся министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Атис Пабрикс и директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. Почетные консулы также встретятся с представителями Службы финансовой разведки и Банка Латвии. В Рижском замке консулов примет президент Эгил Левитс с супругой.

На 12 июля запланирована встреча участников с представителями Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития, а также обсуждение предложений сотрудничества от Рижского агентства инвестиций и туризма. Информацию о текущих процессах представит Центральная избирательная комиссия.

Почетные консулы посетят Большую эстраду Межапарка и встретятся с заместителем председателя Рижской думы Эдвардом Смилтенсом. Культурная программа будет дополнена выступлением танцевального ансамбля "Zelta sietiņš" и посещением выставки "Purvītis" в Национальном художественном музее.

13 июля почетные консулы вместе с министром сообщения Талисом Линкайтсом и председателем правления АО "Pasažieru vilciens" Янисом Григулисом отправятся поездом в Тукумс, посетят усадьбу Шлокенбека и познакомятся с одним из крупнейших производителей современных фасадов в Балтийском регионе ООО "Skonto Plan Ltd". В Сабиле для участников встречи будет организовано посещение Центра искусства, культуры и туризма в реконструированном здании синагоги и замка в Калнмуйже.

В МИД рассказали, что встречи почетных консулов Латвии организуются раз в два года с 2002 года.

Почетные консулы Латвии представляют интересы страны во всех регионах мира — Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии. У Латвии более 170 почетных консулов в разных странах мира.

Почетный консул от имени Латвии выполняет представляющие государство и консульские функции. Почетные консулы Латвии исполняют свои обязанности добровольно.