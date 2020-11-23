В Rimi можно будет пожертвовать корм приютам для животных
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Чтобы поддержать животных, которые живут в приютах в разных регионах Латвии, Rimi вместе с Mars Latvia уже в шестой раз проводит благотворительную акцию "Купи, пожертвуй, накорми". С 19 ноября по 14 декабря в магазинах Rimi по всей Латвии можно будет приобрести корма и другие продукты для животных и оставить их в специальном ящике.

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В настоящее время в приютах Латвии проживает несколько сотен собак и кошек. Каждому приюту требуется 25-30 кг корма в сутки.

"Не все обитатели приютов для животных имеют возможность получить разнообразное питание, в том числе какие-нибудь лакомства или даже, например, консервы. Поэтому я призываю каждого покупателя Rimi в это время вспомнить о "младших друзьях" — дополнить свои ежедневные покупки кормами или другими полезными товарами для животных и поместить эти товары в специальные ящики для пожертвований в магазинах Rimi", — говорит Регина Икала, руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia.

Это можно будет сделать в 125 магазинах по всей Латвии. Корма будет отправлены в 14 разных приютов. Помимо пожертвований покупателей, организаторы акции – Rimi Latvia и Mars Latvia – также пожертвуют несколько тонн корма и наполнителя для туалетов.

В предыдущей акции, прошедшей в январе этого года, покупатели Rimi пожертвовали почти 15 тонн корма для животных, оказав таким образом помощь 712 кошкам и 522 собакам в 11 приютах для животных в Риге, Елгаве, Тукумсе, Екабпилсе, Даугавпилсе, Алуксне, Салдусе, Лиепае, Огре и Вентспилсе.

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