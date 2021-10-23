В рижские водонапорные башни вдохнут новую жизнь. Что произойдет с историческими объектами?

Комиссия по культурно-историческому наследию Рижской думы решила, как можно бережно и временно использовать исторические водонапорные башни на улицах Алисес и Гауяс, сделав их доступными для жителей столицы, сообщает городская мэрия.

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Уже получено более 60 инициативных заявок на помещения в водонапорной башне на улице Алисес — студии звукозаписи и синтезаторов, пространство для творчества для молодежи и молодежных организаций, книжный магазин, стена для скалолазания, художественные галереи, занятия по экспериментальной археологии, выставочный и театральный зал.

В свою очередь предварительным исследованием башни на улице Гауяс будет заниматься организация Free Riga в сотрудничестве с Ассоциацией развития окрестностей Чиекуркалнса. Договор с Free Riga был заключен муниципальным предприятием Rīgas ūdens по предложению Рижской думы.

"Рига — столица индустриального наследия 19-го века европейского и мирового уровня, чьи уникальные величественные памятники культуры часто остаются недооцененными. Они заперты и стоят за заборами, общество обращает на них внимание только тогда, когда они прекращают свое существование в пользу новостроек или медленно разрушаются. Мы с коллегами были настроены изменить ситуацию. И Free Riga пришла как раз вовремя", — заявила руководитель комиссии Рита Нашениеце.

Она пояснила, что работа по-прежнему ведется и предусмотрено в будущем найти решение для постоянного использования водонапорных башен.

Комиссия призвала разработать план долгосрочной аренды или временного использования для башен на улицах Алисес и Гауяс. Приоритет отдается доступности, открытости и сохранению наследия. Подготовка плана будет осуществляться с учетом предварительного исследования Free Riga.

Тем временем обе башни на улице Маза Матиса могли бы быть переданы в отчуждение, одновременно установив условия для сохранения исторического наследия и сроки их выполнения. Вырученные средства следовало бы вложить в водонапорные башни, которые остались в собственности самоуправления.

Предварительное исследование Free Riga включает в себя оценку технического состояния, в ходе которого проводится технический осмотр и объекта и определяется минимальный ремонт с учетом различных сценариев временного использования здания.

Также во время исследования будет проведена разработка концепции активации временного использования и опрос потенциальных партнеров по активации собственности, а также создание экономической модели для запуска объекта и развития временного пользования.

У предприятия Rīgas ūdens в распоряжении есть четыре исторических водонапорных башни. Башни-близнецы на улице Маза Маьтса строились с 1896 по 1897 год по проекту архитекторов Ото Интце и Рудолфса Фришса. Эти башни были первыми водонапорными башнями Риги — они являются памятником архитектуры государственного значения. Остальные водонапорные башни, которые находятся на улицах Алисес и Гауяс, были спроектированы архитектором Вильгельмом Боксалфом и построены в 1912 году. Все башни сохранили и свой исторический облик, и старинное водопроводное оборудование.

Однако, как пояснили в Рижской думе, для современного водоснабжения башни уже не нужны и им необходимо найти новое применение.