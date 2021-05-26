В рижских местах для купания вода пока холодная: самая "теплая" - в Кишэзерсе
Foto: LETA

Самая теплая вода в рижских местах для купания - в Кишэзерсе, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Температура воды в Кишэзерсе составляет +13,5 градуса, на Кипсале и Румбуле вода прогрелась до +13 градусов.

Вода в море в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве прогрелась всего лишь до +8...+9 градусов.

Как сообщалось ранее, 21 мая в официальных местах для купания Риги открылся купальный сезон. Спасатели управления безопасности на воде и гражданской обороны муниципальной полиции дежурят на девяти муниципальных пляжах в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, Бабелите, Румбуле, Луцавсале и Луцавсальском заливе, Кипсале и на Кишэзерсе.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Рига
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