В Рижских муниципальных центрах социального ухода возобновляются встречи с близкими
Foto: F64

С 15 июня после "ковидной" паузы, длившейся около года, постояльцы Рижских муниципальных центров социального ухода "Gaiļezers", "Mežciems" и "Stella maris" смогут наконец-то повидаться с близкими, сообщает Рижская дума.

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Если клиент социального центра прошел полный курс вакцинации или переболел Covid-19, а его близкий человек может предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию, тестирование тест или уже перенесенный вирус (сертификат Covid-19), то встреча можно проходить без соблюдения дистанции в 2 метра, без использования маски и без присутствия работника пансионата.

Если посетитель не может или не хочет предъявлять "ковидный" сертификат или же, если постоялец центра не прошел полную вакцинацию или не переболел Covid-19, то встреча прохожит в присутствии работника, с соблюдением 2-х метровой дистанции и в масках.

Близким постояльцев нужно заранее проинформировать о дне и времени конкретный центр социального ухода. Переж встречей работник центра социального ухода по телефону расскажет посетителю о действующих в пансионате правилах. Также работник попросит у посетителя предъявить документ перед началом визита.

Порядок посещения клиентов центров социального ухода разработан на основании рекомендаций Министерства благосостояния. Руководство Рижских центров социального ухода призывает близких и родственников постояльцев проявлять терпение и с пониманием отнестись к соблюдению правил.

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rus.DELFI.lv

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