В рижских общественных туалетах дефицит мыла и бумаги: все воруют

Для нужд общественных туалетов Рижская дума тратит в месяц более 17 тысяч евро, однако в большинстве случаев они находятся в плачевном состоянии. "Почему большая часть туалетов столичного центра, окрестностей и Межапарка не работает и на них наклеены красные наклейки — "По техническим причинам закрыто"?", — задается вопросом Rus.Lsm.lv.

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Журналисты передачи 4.studija на Латвийском телевидении пытались выяснить, насколько доступны и в каком состоянии находятся общественные туалеты Риги. Картина в Межапарке, в парке Кронвальда и на набережной 11 Ноября была схожей — везде не хватало мыла и туалетной бумаги.

В месяц для нужд 32 общественных туалетов или 51 кабины тратится более 17 тысяч евро. Глава Управления обслуживания Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Ингрида Мутянко пояснила, что каждое санитарное обслуживание одной кабины стоит 3,12 евро.

"Засчитываются расходы на жидкое мыло, на туалетную бумагу, а также транспортные расходы. Так что рассчитывайте — все очень адекватно, — отметила Мутянко. — Ежедневно каждая кабина обеспечивается 250 мл жидкого мыла, это почти 13 литров на 51 кабину. Литр мыла стоит 2-3 евро".

Таким образом, за год через общественные туалеты "проходит" более 4 650 литров жидкого мыла — это в среднем 9 300-13 950 евро. Но его в туалетах большинстве случаев нет.

С туалетной бумагой ситуация аналогичная. Хотя на одну кабину предусмотрены 2,2 рулона в день, а в месяц расходуется 3 413 рулонов, туалетная бумага в общественных туалетах по-прежнему является дефицитом. Почему? Мутянко поясняет: крадут!

"Заходят так далеко, что если нет возможности вытащить рулон, то бумагу наматывают на руку — и в сумку", — рассказала чиновница.

"Мы рассматриваем разные решения фиксации держателей туалетной бумаги и мыла. В том числе и систему блокировки для входных дверей, и, возможно, мы найдем какие-то другие современные решения, учтем опыт других стран по этим вопросам. Иначе скоро на дверях рижских туалетов появятся сообщения: пожалуйста, туалетную бумагу и мыло берите с собой свои", — отмечает представитель Рижской думы.