В рижских парках заработали 13 муниципальных фонтанов

Раньше, чем в другие годы, этой весной заработали все 13 фонтаны, подведомственные Рижскому самоуправлению.

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"В связи с изменением климата наше лето становится жарче и бывают более длительные периоды засухи, поэтому фонтаны важны для нас не только как эстетический элемент городской среды, но и практически — как возможность охладиться", — говорит председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане.

Самый большой фонтан Риги находится возле Дома конгрессов. В прошлом году после ремонта на Эспланаде возобновили работу два фонтана с бассейнами.

Гордость Риги — старейший фонтан "Времена года" — находится в Верманском саду. Скульптура фонтана была изготовлена ​​в Берлине и установлена ​​в 1869 году. На тот момент это была самая роскошная декоративная скульптура такого типа в городе.

Первоначальную скульптуру, пострадавшую от вандалов, в 1972 году пришлось демонтировать. Скульптор Мирдза Лукажа сделала копию, которая была установлена ​​муниципалитетом в 1978 году. Реставрация фонтана завершилась в прошлом году, и он в очередной раз радует жителей и гостей города.

Один из самых известных рижских фонтанов — "Нимфа" — находится недалеко от Латвийской Национальной оперы. Этот фонтан, созданный скульптором Августом Фольцем в 1887 году, является памятником национального значения. Бронзовая копия скульптур фонтана была создана в 1986 году скульптором Мирдзой Лукажей, оригинал хранится в Рундальском дворце.

Кроме того, декоративный бассейн в Гризинькалне рядом со скульптурой Lutausis и реконструированный бассейн в Зиедоньдарзсе освежат в жаркие летние дни. В Зиедоньдарзсе также находится отреставрированный фонтан "Лягушки", который был возведен иодновременно с парком. Этим летом планируется заменить гидроизоляцию бассейна Гризинькалнс.

В старейшем рижском парке — Виестурдарзсе — находится памятник, посвященный столетию Праздника песни, установленный в 1973 году, но позже отреставрированный и дополненный, в ансамбль которого входит и бассейн.

Этим летом бассейн Гризинькалнса планируется очистить перед Праздником песни и танца, который состоится летом этого года.

Рядом с Городским каналом находится фонтан "Каскад Бастионной горки", его история которого восходит к 1880 году. В самом канале размещены три плавучих фонтана.

С этого года фонтанами Рижского самоуправления управляет компания Rīgas meži.