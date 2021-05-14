В рижских школах началась комплектация 1-х классов; родители должны подать заявку до 17 мая

На следующей неделе общеобразовательные учреждения Рижского самоуправления начнут набор в 1-е классы на новый учебный год. Родители детей должны подать заявление о регистрации детей в школу до 17 мая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Школы начнут комплектацию 1-х классов 18 мая.

Правила предусматривают, что в этом году при комплектации 1-х классов на следующий учебный год школы составят список претендентов в первоклассники, которые до 17 мая были зарегистрированы в школе для поступления в 1-й класс. После 18 мая школы отправят письма родителям, чтобы сообщить, включен ли ребенок в школьный список претендентов на поступление в 1-й класс. После получения письма-приглашения родители ребенка в течение 10 календарных дней подают заявление в учреждение о зачислении ребенка в 1-й класс или об отзыве заявки.

Письма родителям детей из школы будут отправлены в электронном виде на официальные адреса электронной почты родителей, если они их указали. В противном случае письмо-приглашение будет отправлено в бумажной форме по заявленному месту жительства родителей.

После получения письма-приглашения надо подать заявление. Его можно отправить в электронном виде с электронной подписью, подать с помощью услуги "Заявление в учреждение" ("Iesniegums iestādei") на портале www.latvija.lv или, по предварительному согласованию с учреждением, подать лично.

При составлении списков потенциальных первоклассников приоритет отдается детям, которым в начале обучения в школе исполняется семь лет в этом календарном году. Только потом, если есть свободные места, в список включаются дети, родители которых хотят, чтобы ребенок пошел в школу раньше — с шестилетнего возраста, в соответствии с требованиями, установленными в законе "Об общем образовании".

Если образовательное учреждение не включает в список претендентов на поступление в 1-й класс детей, которым до 1 сентября соответствующего года исполнилось 6 лет, учебное учреждение направляет родителям отказ. При этом законный представитель ребенка может обратиться в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы и выяснить, в каком учебном заведении, ближайшем к месту жительства ребенка, есть свободные места.