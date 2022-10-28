В Рижский порт зашли корабли морских сил НАТО

С 28 по 31 октября боевые корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), дислоцированной в настоящее время в Балтийском море, будут находиться в Рижском пассажирском портк, демонстрируя присутствие НАТО и укрепляя принципы коллективной обороны в регионе Балтийского моря, сообщили порталу Delfi в Национальных вооруженных силах.

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SNMG1 состоит из голландского фрегата Tromp, норвежского фрегата Roald Amundsen, датского фрегата Esbern Snare и норвежского корабля снабжения Maud.

SNMG1 командует Жанетт Моран.

НВС заявляет, что такие регулярные визиты в порты укрепляют связи по сотрудничеству с союзниками и демонстрируют их готовность обеспечивать безопасность и оборону в водах Балтийского моря.

Перед визитом в Ригу SNMG1 участвовал в военных учениях Joint Warrior, в ходе которых отрабатывалась готовность реагировать на любые угрозы в соответствии с существующей геополитической обстановкой.

Регион Балтийского моря имеет стратегическое значение не только для европейской безопасности, но и для Организации Североатлантического договора в целом — шесть государств-членов альянса граничат с Балтийским морем, еще две страны региона подали заявки на членство в НАТО.

SNMG1 — одна из четырех постоянных групп ВМС НАТО. Постоянные военно-морские силы НАТО включают морские компоненты Сил реагирования НАТО, которые действуют как силы немедленного реагирования, способные к немедленным действиям в любом месте.

На постоянные военно-морские группы НАТО возложена задача обеспечения альянса постоянными военно-морскими силами, постоянно находящимися в море, способными выполнять задачи в мирное время и в кризисных ситуациях. Участие в военно-морских учениях и тренировках союзников поддерживает готовность, обеспечивая сотрудничество и оперативную совместимость на море.

В воскресенье, 30 октября, с 12:00 до 15:00 на причалах МК-3 и МК-4 Рижского пассажирского порта у жителей будет возможность больше узнать о трех из четырех боевых кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО, а а также увидеть 1-ю Рижскую бригаду Национальной гвардии и боевую технику НАТО боевой группы расширенного присутствия в Латвии. Корабли не будут открыты для досмотра.

Во время мероприятия вход на причалы МК-3 и МК-4 будет осуществляться со стороны пассажирского терминала, а выход будет через Вантовый мост.

В целях безопасности личные вещи жителей могут выборочно проверяться на входе.