В Рижской думе — подвижки в коалиции; заменят председателя комитета по образованию, культуре и спорту

Мэр Риги Мартиньш Стакис распорядился созвать внеочередное заседание Комитета по образованию, культуре и спорту, на котором будет переизбран председатель, свидетельствует информация агентства LETA.

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Подарок от мэра на Рождество

Председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника (Latvijas attīstībai) сообщила LETA, что получило письмо мэра, и, вероятно, утром состоится внеочередное заседание.

Ратиника отметила, что удивлена такими действиями партнеров по правящей коалиции Рижской думы, и не может более подробно прокомментировать ситуацию. "Это красивый подарок на Рождество от мэра Риги", — сказала Ратиника.

По информации агентства LETA, руководство комитетом может быть доверено депутату Лайме Гейкиной, которая состоит во фракции "Прогрессивных"/Par!, к который принадлежит и ныне беспартийный мэр Мартиньш Стакис.

По словам руководителя фракции "Прогрессивных"/Par! Мартиньша Коссовича, на внеочередном заседании комитета будет рассмотрено — о подготовке к празднованию Нового года и о смене председателя.

Расклад в Рижской думе после провала Attīstībai/Par!

Напомним, что сам Мартиньш Стакис в 2020 году был избран в Рижскую думу по общему списку Attīstībai/Par! и "Прогрессивных", будучи при этом членом Par!. Вскоре в Рижской думе были созданы две фракции: отдельно Latvijas attīstībai, в которой состоят Ивета Ратиника, Виестурс Зепс и Анете Екабсоне-Жогота, и отдельно "Прогрессивных"/Par!, в которые состоят остальные депутаты, избранные по общему списку трех партий, включая самого Стакиса.

Latvijas attīstībai продолжила работу в правящей коалиции Рижской думы и Ратиника сохраняла пост председателя комитета.

В этом году раскол внутри Attīstībai/Par! усугубился. Мэр Риги Мартиньш Стакис демонстративно вышел из партии Par! после того, как министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Latvijas attīstībai) не согласован территориальный план Риги. Стакис обвинил Плешса фактически в лоббировании интересов игорного бизнеса (план ограничивал размещение игорных залов в столице) и вышел из партии Par!, поскольку она состоит в общем объединении с Latvijas attīstībai.

Перед парламентскими выборами Стакис весьма демонстративно в видеоролике призывал рижан голосовать за "Прогрессивных", а также хорошо отзывался о премьерской партии "Новое Единство". Об Attīstībai/Par!, которое в итоге не сумело преодолеть 5%-й барьер на выборах в 14-й Сейм, не было сказано ни слова.

Тем не менее итоги выборов в 14-й Сейм — провал Attīstībai/Par! и прохождение в парламент "Прогрессивных" — скажется на коалиции в Рижской думе.

Мартиньш Коссович утверждал в разговоре с LETA, что пока вопрос о разрыве сотрудничества с Latvijas attīstībai не стоит. "Прогрессивные"/Par! и Latvijas attīstībai связаны договор о сотрудничестве еще со времен создания отдельных фракций.

В то же время, если Latvijas attīstībai покинет правящую коалицию, то у нее сохранится большинство в 35 из 60 депутатов (сейчас 38).

В правящую коалицию Рижской думы входят фракция "Прогрессивных"/Par! , Латвийского объединения регионов и Национального объединения, фракция "Нового Единства" и фракция "Консервативных".

Следует отметить, что позиции "Консервативных" тоже ослабли — партия, входящая пока в правительство, не сумела преодолеть 5%-й барьер на выборах в 14-й Сейм.