В Рижской думе появится Управление гражданской обороны и оперативного информирования

Со следующего года в Риге начнет работу управление гражданской обороны и оперативного информирования, постановили сегодня депутаты комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комитет поддержал создание нового структурного подразделения центральной администрации Рижской думы - управления гражданской обороны и оперативного информирования, которое начнет работу 1 января 2023 года. Управление будет обеспечивать методическое руководство единой системой в сфере гражданской обороны, катастроф и надзора за инфраструктурой умного города.

Планируется, что в новом управлении будет 12 должностей и три отдела - гражданской обороны, оперативного информирования и контроля критической инфраструктуры и отдел контроля процессов и рисков. Часть административных функций к управлению перейдет от муниципальной полиции, и для создания должностей будет привлечено и дополнительное финансирование, и финансирование из бюджета муниципальной полиции. Запрос на бюджетные средства будет подан в ходе разработки проекта бюджета на 2023 год.

Новому структурному подразделению потребуются помещения, оборудование и новая информационная система, которая объединит актуальную информацию из нескольких действующих структурных подразделений самоуправления. С учетом капитальных вложений прогнозируемый бюджет нового структурного подразделения в 2023 году может составить не менее 0,5 млн евро. В последующие годы другие структурные подразделения сэкономят средства, так как новое управление примет на себя и модернизирует некоторые из их функций, сообщила на заседании комитета заместитель исполнительного директора Риги Рита Гриекере.

К работе управления планируется привлекать общества микрорайонов. Рижанам очень важно знать, куда звонить в случае кризисной ситуации и что предпринять, отметила депутат думы Лайма Гейкина.

В связи с созданием с 1 января 2023 года нового управления будут внесены соответствующие изменения в устав самоуправления. Вопрос о создании управления еще предстоит обсудить и вынести на голосование на ближайшем заседании Рижской думы.