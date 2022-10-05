В Рижской думе со времен Ушакова не обновляется галерея портретов бывших мэров

Есть такая традиция — вешать портреты бывших мэров в коридоре Рижской думы. Мэр Мартиньш Стакис заступил в должность 2 октября 2020 года. Уже два года. Но как заметил Rus.LSM.lv, галерея градоначальников так и не обновилась. Последним свое место на стене нашел портрет мэра Яниса Биркса, который в далеком 2009 году передал руководство Ригой Нилу Ушакову. А ведь после него были еще двое.

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На стенах — рижские градоначальники, работавшие при независимой Латвии, начиная с 1935 года. Самый поздний портрет — Янис Биркса. Годы его правления: 2007-2009. Его сменил на посту Нил Ушаков ("Согласие"), занимавший этот пост с 2009 по 2019 год.

При этом портрета Ушакова нет: пост он покинул, напомним, по распоряжению, бывшего министра по делам окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце (АР!), то есть, был отстранен от должности. На этом традиция прервалась, хотя Ушаков занимал рекордный срок — почти 10 лет.

"Четко установленного порядка нет, но всегда была традиция, что текущий исполнительный директор обращается к бывшему мэру… что готовится портрет, поэтому бывший мэр должен выбрать художника. Дума оплачивает портрет и размещает его в коридоре. (..) Как я понял, в последние несколько лет в думе хватало разных забот и написание портрета не входило в их приоритеты. Но я не жаловался", — так пояснил ситуацию Rus.LSM.lv Нил Ушаков.

Ушакова на посту сменили на недолгий срок — Дайнис Турлайс и Олег Буров (оба тогда представляли "Честь служить Риге". Их портретов тоже нет.

Нынешний мэр Риги Мартиньш Стакис комментирует ситуацию так:

"Кто-то эту традицию уже остановил. Потому, что каждый следующий мэр делает портрет для предыдущего. Господин Турлайс не успел сделать для господина Ушакова, господин Буров не успел сделать для обоих. А у меня вообще не было мэра, мне власть отдала временная администрация. Нам наверно надо будет новую традиции придумать".