В Рижской думе выявлен COVID-19
Foto: F64

В Центральной администрации Рижской думы в Ратуше констатирован случай заболевания COVID-19, сообщили LETA в Рижской думе.

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Последний раз заболевший был на работе 16 октября, когда почувствовал себя плохо и ушел домой.

B настоящее время муниципалитет полностью сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний, определены контакты, а также выполняет все его рекомендации.

В частности, об этом проинформированы все сотрудники, чьи рабочие места расположены в Ратуше. Им были отправлены инструкции, как действовать в данной ситуации.

"Я призываю к спокойствию и постоянному соблюдению всех требований эпидемиологической безопасности — регулярной вентиляции помещений, дистанцированию и ношению масок, если дистанцию соблюдать невозможно, а также регулярной гигиене и дезинфекции рук. Если почувствовали ухудшение самочувствия, то необходимо оставаться дома", — говорится в письме мэра Риги Мартиньша Стакиса, адресованном работникам РД.

Председатель РД призвал всех руководителей структурных подразделений провести переоценку и осуществить переход на удаленную работу, частично удаленную работу и гибкий график работы.

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