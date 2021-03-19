В рижской многоэтажке поселились бездомные: жильцам советуют вызывать полицию

В одном из многоквартирных домов Риги обосновались бездомные — и вынудить их покинуть здание оказалось весьма трудной задачей, сообщает rus.LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Возвращаясь с работы, Полина почувствовала сильный и очень неприятный запах в подъезде Определить, с какого этажа он идет, было невозможно — пропах весь дом и даже квартира. Утром ситуацию прояснила дворник — в подъезде поселились бездомные.

Вечером журналистам удалось познакомиться и самими непрошенными гостями. Трое мужчин сидели на 9-м этаже на пожарной лестнице, беседовали, курили и распивали алкоголь. Они пообещали журналистам уйти, но не ушли. На следующий день на подоконнике — зеркало и расческа, куча одежды, лежанка из ковра. Днем мужчин застать не удалось, но, судя по количеству вещей, которые лежали на 2 этажах пожарной лестницы, они обосновались здесь давно и надолго. Не спас и кодовый замок на входной двери подъезда — видимо новые жильцы знали код.

"В каждой такой ситуации первое, что надо сделать — сообщить в полицию: сотрудники полиции самоуправления прибудут на место и либо доставят таких людей в ночной приют, либо, если они не хотят туда ехать, попросят покинуть помещение", — рассказал Том Садовскис, представитель Рижской полиции самоуправления.

Но обычно после того, как полиция уезжает, бездомные возвращаются туда, откуда их выгнали. Штрафы их не пугают, так как они все равно их не могут оплатить. Хотя ночевать, пить, курить, справлять нужду в подъезде запрещено. Жильцам остается просто каждый раз вызывать полицию в надежде, что бездомным это просто надоест — и они уйдут сами.

Причины, по которым бездомные не хотят идти ночевать в приют — строгие правила, там нельзя употреблять алкоголь, необходимо мыться, нельзя приводить животных. В Риге 8 приютов, где принимают бездомных, и дневной центр на Католю, 57.