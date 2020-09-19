В рижском "Динамо" констатировано семь случаев заражения Covid-19 (ОБНОВЛЕНО)
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Команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижского хоккейного клуба "Динамо" вернулась из России с как минимум семью заболевшими "Covid-19" игроками, сообщил в субботу сайт sportacentrs.com.

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По имеющейся в распоряжении издания информации, результаты анализов остальных игроков пока не известны.

Ранее глава совета правления клуба Dinamo Юрис Савицкис сообщил, что пока клуб не будет спешить с публикацией информации о Covid-19.

"Наша команда сдала анализы, теперь мы ждем результатов анализов. Тогда уже и примем решение. Пока нам нечего конкретно не подтвердили. Однако то, что есть положительные (результаты — прим. редакции), это нам ясно", — пояснил Савицкис.

Начато эпидемилогическое расследование, устанавливаются контактные лица заболевших спортсменов. Известно также, что заболевшие спортсменыф и контактировавшие с ними лица находятся на самоизоляции.

Из-за эпидемии Covid-19 уже перенесены шесть матчей клуба "Барыс" Континентальной хоккейной лиги, включая матч с рижским "Динамо", назначенный на 18 сентября в Нурсултане.

Ранее уже не состоялась игра "Динамо" с нижнекамским "Нефтехимиком". Сейчас под угрозой отмены или переноса матча оказалась игра "Динамо" и нижегородского "Торпедо", назначенная на 22 сентября.

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LETA

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LETA

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рижское "Динамо" Коронавирус Юрис Савицкис
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