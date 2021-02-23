В рижском районе Браса во время ЧС работали солевые ванны, штрафы игнорировались
Foto: Genessa Panainte / cc

Брасский участок полиции неоднократно констатировал одно и то же нарушение: жителям оказывались услуги солевой ванны. Было начато несколько административных процессов.

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Первый раз нарушение было констатировано 12 февраля. Начато пять административных процессов против клиентов и один против администратора предприятия. Затем 12, 13 и 14 февраля снова было констатировано подобное нарушение. Клиентов принимала какая-то женщина, которая сказала, что работает на компанию, которая сейчас проходит перерегистрацию. Однако ни одно из упомянутых предприятий не было включено в регистр лечебных предприятий.

Затем 19, 20 и 21 февраля опять было констатировано подобное нарушение в том же районе.

Начальник полиции Армант Рукс отмечает, что это проблема, потому что процедуры продолжаются, несмотря на штрафы.

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