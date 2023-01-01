В Рижском роддоме первой в 2023 году родилась девочка
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В Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, в этом году первый ребенок появился на свет 1 января около 9 утра.

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Первой в 2023 году в Рижском роддоме родилась девочка, сообщила агентству LETA представитель роддома Байба Аузане.

Вес новорожденной девочки составил 4060 граммов, а рост - 56 сантиметров. Девочка родилась в семье. Ей дали имя Раса.

Интересно, что за предыдущие пять лет (с 2018-го) в Рижском роддоме первыми в январе нового года появлялись на свет мальчики. В этом году эта традиция была нарушена.

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