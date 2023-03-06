В Рижском роддоме снова родились тройняшки – уже вторые в этом году

Сегодня в Рижском роддоме второй раз за год родились тройняшки – Алиса, Филипп и Леон.

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Родители детей – Гуна и Филипп из Риги, пять лет назад в Рижском роддоме у них появился первый сын Томас.

Тройняшки родились около 12:00 – старший брат Филипп – в 12:03, он весил 2300 грамм, средний брат Леон появился в 12:04 и весил 1947 грамм, а Алиса появилась на свет третьей – в 12:05 и весила 1680 грамм.