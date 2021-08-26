В Рижскую думу поступило девять заявок о проведении в столице пикетов против принудительной вакцинации, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Пикеты планируется проводить на площади Пилс, 3, начиная с 27 августа, ежедневно с 19:00 до 21:00.

Заявитель — физическое лицо.

Целью пикетов является протест против планируемых поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.

Планируется, что в мероприятии примут участие от 30 до 50 человек.

Самоуправление рассмотрит заявки в соответствии с законом.

Ранее оппозиционный политик Алдис Гобземс ("Закон и порядок") сообщил в социальных сетях, что планирует подать заявки на проведение 35 пикетов в разных частях Риги.

Как сообщалось, 18 августа прошла масштабная акция протеста за добровольную вакцинацию и марш в центре Риги, организованная Алдисом Гобземсом ("Закон и порядок"). На ней собрались несколько тысяч участников.

На этой неделе также прошла акция, в ходе которой люди брались за руки, но точное количество участников неизвестно.

Организаторы пытались назвать это мероприятие "Балтийским путем", но использование такого сравнения вызвало резкую критику.