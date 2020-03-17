В Саласпилсе коронавирус выявлен у школьника

У ученика 1-ой средней школы Саласпилса выявлен коронавирус Covid-19, подтвердила порталу Delfi директор учебного заведения Вера Калниня.

По ее словам, ребенок 9 марта вернулся из спортивного лагеря в Испании.

В школе проверены все предписанные мероприятия, о заражении оповещены все заинтересованные лица, добавила директор школы.

12 марта в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса COVID-19. Закрыты школы, вузы, многие предприятия и учреждения прекратили очное обслуживание клиентов. Сегодня, 17 марта, в стране остановлено все международное пассажирское сообщение. Жителей Латвии, застрявших за границей, репатриируют.

Инфекционист Уга Думпис в своем твиттере сообщил, из-за длительного периода инкубации болезни эффективность введенных ограничительных мероприятий можно будет оценить только спустя какое-то время. "В ближайшее время число случаев вырастет, локальная трансмиссия происходит уже сейчас", — сказал инфекционист. О распространении болезни можно будет судить не ранее, чем через семь дней, о масштабах госпитализации — через 15 дней, смертности — через 25 дней.

"Нужно понять, что эпидемия неизбежна, но мы стараемся затормозить и прекратить одновременное заболевание людей", — сказал Думпис, добавив, что в случае эскалации ситуации главной будет защита и изоляция пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Сложнее всего это будет сделать в больших городах, признал он.