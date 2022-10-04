В счета за отопление будет необходимо включать более подробную информацию

Во вторник, 4 октября, правительство поддержало норму о включении более подробной информации в счета за тепловую энергию и обеспечении дистанционного считывания показаний счетчиков тепловой энергии.

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При этом уточнены условия обеспечения тепловой энергией многоквартирных домов, дата расчетов и разделение ответственности за составление счетов.

В целях повышения осведомленности граждан о затратах на теплоснабжение и ресурсах, используемых для его обеспечения, поставщик тепловой энергии в дополнение к уже имеющейся информации будет обязан включать в счета сведения о праве оспаривания счетов, а также один раз в год в графической форме приводить сравнение фактического потребления тепловой энергии с потреблением за аналогичный период предыдущего года. Также будет необходимо сообщать о структуре используемого топлива и соответствующем годовом объеме выбросов парниковых газов и приводить описание различных применяемых налогов, пошлин и тарифов.

Министерство экономики отмечает, что поставщик тепловой энергии должен будет бесплатно предоставлять пользователю счета и информацию о счетах в электронном формате, но в случае, если подготовка счета повлечет за собой дополнительные расходы, они могут быть включены в счет конечных пользователей в соответствии с принципом некоммерческой деятельности.

Планируется, что с 1 января 2027 года показания всех установленных и устанавливаемых счетчиков для учета тепловой энергии и распределяющих тепло устройств должны будут сниматься дистанционно.

Для обеспечения того, чтобы в счета пользователей была включена достоверная и точная информация даже в случаях, когда при учете тепловой энергии применяются показания устройств для распределения тепла, положение дополнено пунктом, определяющим норматив по установке, использованию, проверке распределителей тепловой энергии и расчету платы за распределенную тепловую энергию.

Минэкономики отмечает, что при разработке проекта правил несколько раз оценивалась прошение Rīgas namu pārvaldnieks о продлении периода расчетов за тепловую энергию таким образом, чтобы у поставщика и потребителя была возможность по взаимному согласию продлить период окончательного расчета до последнего числа следующего месяца.

В министерстве констатируют, что в настоящее время не оплачиваются до 10% счетов, выставленных пользователями за предыдущие 12 календарных месяцев, в том числе те долги, которые возникли в случаях наследования и смены собственников, а также безвозвратные долги. Однако с ростом цен на энергоносители существует вероятность того, что задолженность населения за поставленную тепловую энергию может временно возрасти до 20% от общей суммы счетов, даже несмотря на государственную поддержку в этом отопительном сезоне.

В целях обеспечения подачи тепловой энергии жильцам многоквартирных домов даже в случаях, когда кто-либо из жильцов дома не в состоянии оплатить счета за отопление, предполагается инициировать процесс взыскания задолженности по неоплаченным платежам. Процесс взыскания долга можно будет заменить на заключение соглашения о постепенном погашении долга.